  • भाजपाई याद रखें कि भाजपा किसी की सगी नहीं: अखिलेश यादव

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Aug, 2025 12:46 PM

bjp members should remember that bjp

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले तो भाजपाइयों को यह याद रखना चाहिए कि ‘‘भाजपा किसी की सगी नहीं है" और भाजपा एक ‘‘इस्तेमाली'' पार्टी है। 

'भाजपा समर्थकों के भोलेपन का भी दुरुपयोग करती है'
सपा प्रमुख यादव ने ‘एक्स' पर 49 सेकंड का एक वीडियो साझा किया, जिसमें खाद के लिए कतार में खड़े किसान दिख रहे हैं और एक बुजुर्ग किसान को रोते हुए देखा जा सकता है। यादव ने कहा, ‘‘भाजपा के वे कार्यकर्ता और समर्थक जो ‘अमृतकाल' की बात कर रहे हैं, उन्हें यह वीडियो देखकर अपने ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, भाजपा अपने भोले-भाले समर्थकों के भोलेपन का भी दुरुपयोग करती है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने और दुष्प्रचार के लिए।'' 

‘पहले इस्तेमाल करें, फिर बर्बाद करें!'
अखिलेश यादव ने कहा, ‘‘वो पढ़े-लिखे लोग भी एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचें कि साम्प्रदायिक राजनीति की घुट्टी पिलाकर भाजपा और उनके संगी-साथियों ने किस तरह उनके ज्ञान और विवेक को बंधक बना लिया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ऐसे लोगों को भी अपने झूठ के प्रचार की खेती में, नफरती व्हॉट्सऐप मैसेज और मिथ्या संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करती है।'' सपा प्रमुख ने कहा, ‘‘सबसे पहले तो भाजपाई यह याद रखें कि ‘भाजपा किसी की सगी नहीं है' और भाजपा ‘इस्तेमाली पार्टी' है। भाजपा एक दिन उनको भी इस्तेमाल करके छोड़ देगी, तब वे कहीं के नहीं रहेंगे। भाजपा का साजिशन फॉर्मूला ही है- ‘पहले इस्तेमाल करें, फिर बर्बाद करें!' भाजपा जाए तो खाद आए! किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा।'' 

BJP ने किया पलटवार 
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘जो अपने परिवार के ही सगे नहीं हुए, वैसे नेता भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत न दें।'' उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जनता जनार्दन लगातार खारिज कर रही है, जिसके चलते हैरान-परेशान सपा अध्यक्ष का आजकल एक ही एजेंडा रह गया है  झूठ और भ्रम का प्रायोजित नाटक करके जनता को भ्रमित करना। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जनता के लिए मोदी-योगी सरकार खुशहाली का पर्याय बन चुकी है, इसलिए सपा और कांग्रेस के झूठ और भ्रम की असलियत जनता जानती है और अब इन दलों की दाल नहीं गलने वाली। 

