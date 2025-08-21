Main Menu

  • वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हत्या, अखिलेश बोले- ये व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि पूरे शासन-प्रशासन की हत्या है

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Aug, 2025 08:39 PM

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में प्रॉपर्टी कारोबारी महेंद्र गौतम (54) बाइक से अपने साइट ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस से कुछ दूरी पहले ही बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर फायरिंग कर दी। गोली उनकी गर्दन और कनपटी में लगी, जबकि तीसरी गोली बाइक में जा धंसी। वारदात के बाद आरोपी पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए।

CCTV में कैद हुई वारदात
वारदात सारनाथ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना का 1 मिनट 17 सेकेंड का CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि महेंद्र फोन पर बात करते हुए बाइक चला रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश शूटरों ने उन्हें टारगेट कर बेहद नजदीक से गोलियां दागीं। स्थानीय लोग गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने गंभीर हालत में कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

बड़ी प्रॉपर्टी डील को लेकर विवाद की आशंका
पुलिस का मानना है कि यह हत्या किसी बड़े प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी हो सकती है। महेंद्र वाराणसी और आसपास में जमीन खरीदकर कॉलोनियां विकसित करते थे। हाल ही में वह बेटे के नाम पर रिंग रोड के पास एक बड़ी कॉलोनी बसा रहे थे। DCP वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है।

अखिलेश यादव का हमला
घटना के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा-
“वाराणसी में कानून-व्यवस्था को डबल इंजन मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे हैं। ये गोली सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि पूरे शासन-प्रशासन की हत्या है। भाजपा राज में ‘ईज ऑफ डूइंग क्राइम’ में यूपी बहुत आगे है।”

परिवार का दर्द और बयान
महेंद्र के पिता श्यामनाथ गौतम, जो RTO अफसर रह चुके हैं, ने बताया कि सुबह बेटे के साथ लॉन में टहलने और नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस निकले थे। कुछ ही देर बाद हत्या की खबर आ गई। उन्होंने कहा- “हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बेटे का स्वभाव शांत था और वह सिर्फ कारोबार पर ध्यान देता था।”


 

