Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सीएम योगी ने काशी में पहली बार किया जनता दर्शन, जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश

सीएम योगी ने काशी में पहली बार किया जनता दर्शन, जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Aug, 2025 11:45 AM

cm yogi did public darshan for the first time

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काशी दौरे के दूसरे दिन शनिवार सुबह सकिर्ट हाउस में जनता दर्शन किया। लखनऊ और गोरखपुर के बाद वाराणसी में मुख्यमंत्री...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काशी दौरे के दूसरे दिन शनिवार सुबह सकिर्ट हाउस में जनता दर्शन किया। लखनऊ और गोरखपुर के बाद वाराणसी में मुख्यमंत्री का यह पहला जनता दर्शन कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।       

सीएम ने दिए जन-समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश 
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां सर्किट हॉउस में आयोजित “जनता दर्शन” में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन-समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पहली बार वाराणसी में जन सुनवाई में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंप दिया पत्र 
इस दौरान जिन लोगों से मुख्यमंत्री भेंट नहीं कर पाए, उनका प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंप दिया। इस दौरान अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज की शिक्षिकाओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शिक्षिकाओं ने बताया कि पांच जून को बिना किसी पूर्व सूचना के 15 कर्मचारियों और 16 शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से संपकर् किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और जांच के आदेश दिए हैं।'' उन्होंने काशी में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन को एक सार्थक पहल बताया। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!