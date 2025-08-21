वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, चलती बाइक पर बदमाशों ने झोंकी अंधाधुंध फायरिंग

यूपी वाराणसी जिले में कानून को ताक पर रख कर दिनदहाड़े फायरिंग हुई और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। बदमाशों के जाने के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। देखा तो प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो चुकी थी। वारदात की सूचना मिलते ही डीसीपी प्रमोद कुमार...

Varanasi Murder: यूपी वाराणसी जिले में कानून को ताक पर रख कर दिनदहाड़े फायरिंग हुई और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। बदमाशों के जाने के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। देखा तो प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो चुकी थी। वारदात की सूचना मिलते ही डीसीपी प्रमोद कुमार समेत कई पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे।



आपको बता दें कि मामला जिले के सारनाथ थाना क्षेत्र का है। गुरुवार सुबह 9 बजे वह बाइक से मोबाइल पर बात करते हुए साइड से जा रहे थे, तभी तीन नकाबपोश बदमाशों ने पीछा किया। ओवरटेक कर तीन राउंड फायरिंग की। एक गोली गर्दन में और दूसरी कनपटी में लगी, जबकि तीसरी गोली बाइक में जाकर लगी। वारदात के बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए रिंग रोड की तरफ भाग गए। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बदमाशों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। 54 साल के महेंद्र गौतम बुद्धा सिटी के रहने वाले थे। उनके पिता श्यामनाथ आरटीओ थे। आज सुबह महेंद्र बुद्धा सिटी से अरिहंत नगर कॉलोनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।



मर्डर का 1 मिनट 17 सेकंड का CCTV सामने

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। वायरल सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रॉपर्टी डीलर बाइक से जा रहे हैं, तभी एक मकान के सामने पीछे से तीन युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं। उनके पास पहुंचते ही थोड़ी देर बाइक धीमी करते हैं। ओवरटेक करते हुए दो युवक पिस्टल निकालकर फायरिंग कर देते हैं। गोली लगते ही प्रॉपर्टी डीलर गिर जाते हैं। इसके बाद हमलावर तमंचा लहराते हुए वहां से भाग जाते हैं।