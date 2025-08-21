Lucknow News: वृंदावन कॉलोनी में पार्क पर अवैध कब्जा, मंदिर और प्याऊ के बाद अब स्थाई निर्माण की कोशिश; लोग पहुंचे योगी के दरबार

Main Menu

Edited By Mamta Yadav,Updated: 21 Aug, 2025 05:47 AM

राजधानी लखनऊ की वृंदावन कॉलोनी (सेक्टर-5) में स्थित एक सार्वजनिक पार्क पर धीरे-धीरे अवैध कब्जा जमाने का मामला सामने आया है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के सामने बना यह पार्क मूल रूप से आवास विकास परिषद द्वारा स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए...

Lucknow News: राजधानी लखनऊ की वृंदावन कॉलोनी (सेक्टर-5) में स्थित एक सार्वजनिक पार्क पर धीरे-धीरे अवैध कब्जा जमाने का मामला सामने आया है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के सामने बना यह पार्क मूल रूप से आवास विकास परिषद द्वारा स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए मास्टर प्लान में शामिल किया गया था, लेकिन अब यहां धार्मिक स्थल और स्थायी निर्माण हो रहे हैं।
मंदिर से शुरू हुआ अतिक्रमण
स्थानीय लोगों के अनुसार, पार्क के एक हिस्से में पहले ओम बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किया गया। धीरे-धीरे यह स्थल धार्मिक आयोजनों का केंद्र बन गया। इसके बाद यहां एक झोपड़ी डालकर प्याऊ बनाई गई और पास में एक ठेला भी स्थापित कर दिया गया। अब मंदिर के आसपास स्थायी निर्माण की गतिविधियां देखी जा रही हैं।

प्रशासनिक असहयोग और भूमाफियाओं की संलिप्तता का आरोप
निवासियों ने जब इस अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई, तो पुलिस ने धार्मिक स्थल का हवाला देकर कार्रवाई से इनकार कर दिया। वहीं आवास विकास परिषद का कहना है कि कॉलोनी को नगर निगम को सौंपा जा चुका है, जबकि नगर निगम मास्टर प्लान की दुहाई देकर अतिक्रमण हटाने से बचता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया पार्क की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज नागरिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है।

