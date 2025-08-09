एक्सीडेंट के बाद दर्द से तड़प रहे थे पति-पत्नी और बेटी, अखिलेश यादव की नजर पड़ी...काफिला रोक अपनी फ्लीट की एंबुलेंस से भिजवाया अस्पताल

प्रदेश के इटावा जिले में सड़क हादसा देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना काफिला रूकवा दिया। अखिलेश यादव कार से उतरकर सड़क पर खून से लथपथ पड़े पति-पत्नी और बेटी के पास गए और उनकी हालत देखी। जिसके बाद तुरंत अपनी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से तीनों को...

इटावा: प्रदेश के इटावा जिले में सड़क हादसा देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना काफिला रूकवा दिया। अखिलेश यादव कार से उतरकर सड़क पर खून से लथपथ पड़े पति-पत्नी और बेटी के पास गए और उनकी हालत देखी। जिसके बाद तुरंत अपनी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से तीनों को सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया।



मिली जानकारी के अनुसार, सड़क हादसे में घायल हुए पति-पत्नी अपनी बेटी को लेकर बाइक से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जिसमें तीनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर ही तड़प रहे थे तभी उन पर अखिलेश यादव की नजर पड़ गई और उन्होंने अपना 50-60 गाड़ियों का काफिला रूकवा दिया। अखिलेश यादव के घटना स्थल पर रूकते ही वहां पर लोगों की भीड़ इकठ्ठा होने लगी।



वहीं, सपा मुखिया के काफिले के पीछे सीओ सैफई रामगोपाल शर्मा फोर्स के साथ मौजूद थे। अखिलेश ने उन्हें घटना की जानकारी दी। काफिले में मौजूद लोगों ने ही डस्टर चालक को गाड़ी समेत पकड़ लिया।