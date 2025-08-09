Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • एक्सीडेंट के बाद दर्द से तड़प रहे थे पति-पत्नी और बेटी, अखिलेश यादव की नजर पड़ी...काफिला रोक अपनी फ्लीट की एंबुलेंस से भिजवाया अस्पताल

एक्सीडेंट के बाद दर्द से तड़प रहे थे पति-पत्नी और बेटी, अखिलेश यादव की नजर पड़ी...काफिला रोक अपनी फ्लीट की एंबुलेंस से भिजवाया अस्पताल

Edited By Imran,Updated: 09 Aug, 2025 05:13 PM

akhilesh sent the blood soaked husband wife and daughter to the hospital

प्रदेश के इटावा जिले में सड़क हादसा देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना काफिला रूकवा दिया। अखिलेश यादव कार से उतरकर सड़क पर खून से लथपथ पड़े पति-पत्नी और बेटी के पास गए और उनकी हालत देखी। जिसके बाद तुरंत अपनी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से तीनों को...

इटावा: प्रदेश के इटावा जिले में सड़क हादसा देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना काफिला रूकवा दिया। अखिलेश यादव कार से उतरकर सड़क पर खून से लथपथ पड़े पति-पत्नी और बेटी के पास गए और उनकी हालत देखी। जिसके बाद तुरंत अपनी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से तीनों को सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया।

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क हादसे में घायल हुए पति-पत्नी अपनी बेटी को लेकर बाइक से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जिसमें तीनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर ही तड़प रहे थे तभी उन पर अखिलेश यादव की नजर पड़ गई और उन्होंने अपना 50-60 गाड़ियों का काफिला रूकवा दिया। अखिलेश यादव के घटना स्थल पर रूकते ही वहां पर लोगों की भीड़ इकठ्ठा होने लगी।

वहीं, सपा मुखिया के काफिले के पीछे सीओ सैफई रामगोपाल शर्मा फोर्स के साथ मौजूद थे। अखिलेश ने उन्हें घटना की जानकारी दी। काफिले में मौजूद लोगों ने ही डस्टर चालक को गाड़ी समेत पकड़ लिया।

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!