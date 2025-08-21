महिला पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई; कान में आई गंभीर चोट, जानिए क्या है पूरा मामला

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई है। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट उसके पति द्वारा की गई है...

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई है। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट उसके पति द्वारा की गई है। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और बताया है कि उसका पति वेतन मिलने पर पैसों की मांग करता है और न देने पर अकसर मारपीट करता है।

सोशल मीडिया पोस्ट देखकर भड़का पति

बता दें कि पीड़िता राजकुमारी हरदोई आशानगर की रहने वाली है। उसकी शादी आदर्श विहार कॉलोनी पारा निवासी रजनीश पाल से हुई थी। राजकुमारी पुलिस विभाग में तैनात हैं। इस समय उनकी पोस्टिंग बहराइच यातायात शाखा लाइन में है। पीड़िता के अनुसार, वह छुट्टियों में पति के पास आई थीं। सोमवार देर शाम करीब 8 बजे उनके सोशल मीडिया पोस्ट और मैसेज देखकर पति रजनीश भड़क गया। आरोप है कि उसने उनकी जमकर पिटाई की।

मारपीट के दौरान आई गंभीर चोट

पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता की जमकर पिटाई की है। इस दौरान उसे कान में गंभीर चोट आई। शादी के बाद से ही दहेज और रुपए की मांग को लेकर रजनीश उन्हें प्रताड़ित करता आ रहा है। 2021 में भी उसने मारपीट की थी, लेकिन उस वक्त परिवार के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी।