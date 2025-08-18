Ballia News: ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस

बलिया: उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन की चपेट में आकर दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार छपरा-बलिया रेल प्रखंड पर रघुनाथ पुर गांव के समीप सोमवार की सुबह विशाल वर्मा (26) का शव रेल पटरी पर मिला।



थाना प्रभारी अजय कुमार पाल ने बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी विशाल रविवार रात ट्रेन से रेवती से जा रहा था। इस बात की आशंका है कि चलती ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में थाना क्षेत्र के छाता रेल क्रॉसिंग के समीप शमीम नट (36) की ट्रेन से कटकर मौत हो गई।



शमीम छाता गांव का ही निवासी था और अपनी बीमारी को लेकर काफी परेशान था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।