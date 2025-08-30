शराब पीने से एक युवक समेत दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

बरेली: यूपी के बरेली जिले में शराब पीने से एक युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक अन्य की हालत काफी गंभीर है। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों...

बरेली (मोहम्मद जावेद खान): यूपी के बरेली जिले में शराब पीने से एक युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक अन्य की हालत काफी गंभीर है। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

यह मामला अलीगंज थानाक्षेत्र के लिगाई दत्त नगर गांव का है। बताया जा रहा है कि भगवान दास का भतीजा हरियाणा से शराब लेकर आया था। शुक्रवार रात गांव के एक ट्यूबवेल पर रामबीर (35) और सूरजपाल (60) ने भगवान दास उर्फ नेकसू के साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद तीनों की हालत बिगड़ गई। सीओ के अनुसार परिजन तीनों को लेकर अस्पताल गए लेकिन रास्ते में ही रामवीर एवं सूरजपाल की मौत हो गई। नेकसू का शहर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

जांच में जुटी टीम

परिजनों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर अलीगंज के थाना प्रभारी समेत प्रशासनिक अमला एवं आबकारी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। सीओ का कहना है कि सूरजपाल खेती करते थे और भगवान दास हरियाणा में काम करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा।