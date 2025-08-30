Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शराब पीने से एक युवक समेत दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

शराब पीने से एक युवक समेत दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Aug, 2025 04:32 PM

two people including a youth died due

बरेली: यूपी के बरेली जिले में शराब पीने से एक युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक अन्य की हालत काफी गंभीर है। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों...

बरेली (मोहम्मद जावेद खान): यूपी के बरेली जिले में शराब पीने से एक युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक अन्य की हालत काफी गंभीर है। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची।  मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। 

यह मामला अलीगंज थानाक्षेत्र के लिगाई दत्त नगर गांव का है। बताया जा रहा है कि भगवान दास का भतीजा हरियाणा से शराब लेकर आया था। शुक्रवार रात गांव के एक ट्यूबवेल पर रामबीर (35) और सूरजपाल (60) ने भगवान दास उर्फ नेकसू के साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद तीनों की हालत बिगड़ गई। सीओ के अनुसार परिजन तीनों को लेकर अस्पताल गए लेकिन रास्ते में ही रामवीर एवं सूरजपाल की मौत हो गई। नेकसू का शहर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। 

जांच में जुटी टीम 
परिजनों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर अलीगंज के थाना प्रभारी समेत प्रशासनिक अमला एवं आबकारी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। सीओ का कहना है कि सूरजपाल खेती करते थे और भगवान दास हरियाणा में काम करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!