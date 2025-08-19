भगवा कपड़े पहनकर चिकन खा रहा था युवक; देखकर भड़के लोग, जमकर की गाली-गलौच और मारपीट, देखें वीडियो...

लखनऊ: यूपी के लखनऊ में एक युवक नॉनवेज खा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। ये मारपीट उन्होंने इसलिए की क्यों कि वो युवक भगवा रंग के कपड़े पहनकर चिकन खा रहा था...

लखनऊ: यूपी के लखनऊ में एक युवक नॉनवेज खा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। ये मारपीट उन्होंने इसलिए की क्यों कि वो युवक भगवा रंग के कपड़े पहनकर चिकन खा रहा था। ढाबे पर बैठे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जब वो युवक नहीं माना तो दो युवकों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

जानिए पूरा मामला

बता दें कि घटना 17 अगस्त को गोसाईगंज थाना क्षेत्र के KGN ढाबा में हुई। ढाबा में एक युवक भगवा कपड़ा पहनकर चिकन खा रहा था। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया। युवक के नहीं मानने पर दो युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।

मारपीट के साथ गाली-गलौच भी किया

भगवा कपड़े पहने हुए युवक के साथ सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि गाली-गलौच भी हुआ है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया। उनकी पहचान सुभाष कनौजिया और दिनेश के रूप में हुई। पुलिस ने उनके खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज किया है। फिलहाल, आगे की कार्रवाई की जा रही है।