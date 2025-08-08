Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू नदी; कई इलाके जलमग्न, दो दर्जन गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू नदी; कई इलाके जलमग्न, दो दर्जन गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Aug, 2025 12:08 PM

saryu river flowing above the danger mark

बस्ती: उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इसी वजह से बस्ती जिले में शुक्रवार को सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाने से दो दर्जन गांवों को बाढ़ का खतरा पैदा...

बस्ती: उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इसी वजह से बस्ती जिले में शुक्रवार को सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाने से दो दर्जन गांवों को बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। केन्द्रीय जल आयोग के सूत्रों ने बताया कि सरयू नदी का जलस्तर निरन्तर बढ़ रहा है। आज सुबह नदी खतरे के निशान 92.730 से 0.44 सेमी. ऊपर बह रही है। 

कई गांवों हुए जलमग्न
बाढ़ का पानी सुबिका बाबू गांव में चारों तरफ फैल गया है, जिससे सुबिका बाबू गांव मैरूड हो गया है। कटरिया चांदपुर तटबन्ध पर खंजाचीपुर गांव से लेकर खलवा गांव तक पानी का दबाव निरन्तर बना हुआ है। इस तटबन्ध के कटरिया गांव के सामने बने ठोकर नम्बर-1 पर तथा गौरा सैफाबाग तटबन्ध पर पारा गांव के सामने तेज दबाव के साथ पानी बह रहा है। नदी सुबिका बाबू के पूरब तरफ कटान कर रही है जहां पर बाढ़ खण्ड द्वारा कटान रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है।        

कई गांवों में बाढ़ का खतरा 
बाढ़ ग्रस्त गांव भरथापुर, कल्याणपुर गांव की मुख्य मार्ग पानी में डूब गया है। गांव के लोग घुटने भर पानी में आ जा रहे है। नदी का जलस्तर में अगर आज वृद्धि हुई तो बाढ़ का पानी टेड़वा, लोहार का पुरवा, विशुनदासपुर, केवटहिया का पुरवा, अशोकपुर, खंजाचीपुर सहित दो दर्जन गांव में पहुंच जायेगा। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!