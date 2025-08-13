Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • कांग्रेस ने भाजपा को विधानसभा में घेरा: आराधना मिश्रा बोलीं-  ‘दिखावा व इवेंट के सिवा UP सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं’

कांग्रेस ने भाजपा को विधानसभा में घेरा: आराधना मिश्रा बोलीं-  ‘दिखावा व इवेंट के सिवा UP सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं’

Edited By Mamta Yadav,Updated: 13 Aug, 2025 11:55 PM

there is nothing in the government s vision document except showoff and events

उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की तरफ से पेश किए गए विजन डॉक्यूमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने इसे मात्र दिखावा और इवेंट करार दिया है।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की तरफ से पेश किए गए विजन डॉक्यूमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने इसे मात्र दिखावा और इवेंट करार दिया है।

भाजपा सरकार ने देश व प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया
विधानसभा में बोलते हुए उन्होने कहा कि देश के विकास के लिए अगर सबसे बड़ा कोई विजन देखा और उसे पूरा किया तो कांग्रेस सरकारों ने और हमारे नेताओं ने इसे पूरा किया। इस देश के विकास के विजन की नींव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार वर्तमान की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय इतिहास की बात करती है। फिर 2047 जैसे दूरगामी भविष्य की, जिसके लिए उनके पास कोई स्पष्ट योजना तक नहीं है। भाजपा सरकार ने देश व प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद कृषि के आवंटित बजट केवल 3.2 प्रतिशत है। यह अन्य राज्यों में 6 प्रतिशत से ज्यादा है।

जब बजट ही आधा है, तब किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी?
उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब बजट ही आधा है, तब किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? उन्होंने डीएपी की बढ़ती कीमतों और ट्रैक्टर पर लग्जरी कारों के बराबर टैक्स लगाने की आलोचना की है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होने से लगातार परेशान हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। आयुष्मान योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में स्वास्थ्य विभाग को केवल छह प्रतिशत बजट मिलता है, जिसके कारण बड़े अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं।

युवाओं को सरकार से कोई उम्मीद नहीं
रोजगार के मुद्दे पर आराधन मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 9.8 प्रतिशत है। इसके अलावा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के अनुसार 29 लाख 72 हजार युवाओं ने तो नौकरी की तलाश छोड़ दी है, युवाओं को सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!