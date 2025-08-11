Main Menu

  • यूपी विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष करेगा हंगामा; सरकार भी जवाब के लिए तैयार

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Aug, 2025 08:40 AM

उप्र विधानसभा सत्र: उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष सदन में स्कूलों के विलय पीडीए पाठशाला, बाढ़, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाएगी। सदन में आज जमकर हंगामा होगा। वहीं, सरकार सत्र के दौरान विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। 

विपक्ष ने सरकार से की ज्यादा से ज्यादा सत्र चलाने की मांग 
आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से ज्यादा से ज्यादा सत्र चलाने की मांग की है। जिससे जनहित से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सके। विधानसभा में बसपा नेता उमाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सदन के सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार से ज्यादा से ज्यादा सत्र के चलाने की मांग की है। सदन के 24 घण्टे तक निर्बाध रूप से चलने के बाद आगे भी संचालित रहेगा। 

इन मुद्दों पर होगी चर्चा 
गौरतलब है कि विधानसभा मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। हालाकि सदन की कार्यवाही केवल चार दिन ही चलेगी क्योंकि 15 अगस्त और 16 अगस्त को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। माना जा रहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था, पीडीए पाठशाला, बाढ़, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठा सकता है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। 

