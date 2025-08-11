यूपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू, सदन में हंगामे के आसार

UP assembly session: यूपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में आज जमकर हंगामा होगा। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, सरकार भी विपक्ष के हर सवाल...

UP assembly session: यूपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में आज जमकर हंगामा होगा। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था, पीडीए पाठशाला, बाढ़, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठा सकता है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है।

कार्यवाही शुरू होने से पहले बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानसून सत्र से पहले पत्रकार वार्ता में बोले कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार समाज के हर एक तबके लिए काम किया है। यूपी के परसेप्शन में अंतर आया है। हम सभी प्रस्तावों का सदन में स्वागत करेंगे। हम सभी सवाल का जवाब देंगे। नकारात्मकता न आए। न्यू सेंस के जरिए गड़बड़ी करने पर जनता जवाब देगी। सार्थक चर्चा से हम परिणाम निकलेंगे। सरकार पूरा सहयोग करेगी।