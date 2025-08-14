up weather: यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Main Menu

Edited By Ramkesh,Updated: 14 Aug, 2025 08:16 PM

मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ: मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी और ललितपुर समेत 19 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि 36 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश को देखते हुए, लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को 14 अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश सभी बोर्ड से संबद्ध संस्थानों पर लागू रहेगा। सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चेहल्लुम की छुट्टियों के लिए पहले से ही बंद थे 

मौसम विभाग महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत तराई क्षेत्र के कई जिलों में बुधवार को मध्यम से भारी स्तर की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि उन्नाव में 150 मिलीमीटर, बरेली में 140 मिलीमीटर और हरदोई, शाहजहांपुर, लखनऊ और बाराबंकी में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 और 15 अगस्त को अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है।

 

 

