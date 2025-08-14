Main Menu

Rain In UP: आफत बनकर बरस रहे बादल; इन 23 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, Orange Alert जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 14 Aug, 2025 09:44 AM

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ‘मानसून ट्रफ' (द्रोणिका) का पूर्वी छोर दक्षिण की ओर खिसक गया है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने आज 23 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। 

इन जिलों में ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी 
मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भाग के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। बृहस्पतिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों और राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं, कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली कड़कने के भी आसार हैं। हालांकि 15 अगस्त से वर्षा की तीव्रता और व्यापकता में कमी आने की संभावना है। 

गर्मी से मिली राहत 
बता दें कि प्रदेश में बुधवार को हुई बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान 0.2 मिलीमीटर बारिश भी हुई। राज्य में सबसे ज़्यादा 14.4 मिलीमीटर बारिश आगरा में हुई। इसके अलावा उरई में 12.4 मिलीमीटर, वाराणसी में 10.2 और बस्ती में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में 21 जिलों की 41 तहसीलें बाढ़ से ग्रस्त हैं, जिससे लगभग एक लाख 86 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 1100 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 

