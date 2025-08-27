क्लासरूम में 5वीं की छात्रा की बेरहमी से हत्या, साथी छात्र ने दीवार से पटका सिर, शिक्षक मोबाइल में रहे मस्त

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5वीं की छात्रा की हत्या कर दी गई। यह वारदात कमासिन थाना क्षेत्र के कुमेढा सानी गांव स्थित स्कूल में बीते मंगलवार को हुई। बताया गया...

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5वीं की छात्रा की हत्या कर दी गई। यह वारदात कमासिन थाना क्षेत्र के कुमेढा सानी गांव स्थित स्कूल में बीते मंगलवार को हुई। बताया गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले ही एक नाबालिग छात्र ने पहले छात्रा के भाई से झगड़ा किया और जब छात्रा अपने भाई को बचाने पहुंची तो आरोपी छात्र ने गला दबाकर और दीवार में पटक-पटककर उसकी हत्या कर दी।

क्या हुआ स्कूल में?

स्कूल के अंदर बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आरोपी लड़का, छात्रा के भाई से मारपीट कर रहा था। छात्रा बीच-बचाव के लिए गई तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। गला दबाकर और सिर दीवार में मारते हुए उसकी जान ले ली।

शिक्षक मोबाइल में व्यस्त, नहीं रोकी घटना

इस दर्दनाक घटना को लेकर गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों को लड़ाई की सूचना दी, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी शिक्षक मोबाइल में व्यस्त थे और उन्होंने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। इस कारण समय रहते कोई हस्तक्षेप नहीं हो सका और वारदात हो गई।

अस्पताल पहुंचते ही बच्ची को किया गया मृत घोषित

घटना के बाद छात्रा को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया और लोगों में गुस्सा फैल गया।

पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया

बांदा के एएसपी शिवराज ने बताया कि बबेरू क्षेत्र के एक स्कूल में बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें एक लड़के ने लड़की को धक्का दिया और चोट लगने से उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर मिल चुकी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।

परिजनों की मांग: शिक्षकों पर भी हो कार्रवाई

परिजनों और गांव वालों ने इस घटना के लिए स्कूल स्टाफ की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है और शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।