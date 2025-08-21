Main Menu

  • शर्मनाक! अपहरण एवं बलात्कार की शिकार मूक-बधिर दलित महिला ने दी जान, घटना से नाराज बसपा कार्यकर्ता किया विरोध प्रदर्शन

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Aug, 2025 08:04 PM

गाजियाबाद: जिले में लोनी थानाक्षेत्र के एक गांव में कथित रूप से अपहरण और सामूहिक बलात्कार की शिकार 23 वर्षीय मूक-बधिर दलित महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार इस महिला का 18 अगस्त को तीन लोगों ने अपहरण किया था और उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बुधवार रात घर लौटने पर उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली।

महिला के पिता कालीन विक्रेता हैं, जिन्होंने लोनी थाने में इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तिवारी के अनुसार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम तैनात की गई हैं।

उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों में से दो - रोहित (23) और भोला (45) को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी एक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, तब कई बसपा कार्यकर्ता स्थानीय पुलिस चौकी पर इकट्ठा हो गये और घटना के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। 

