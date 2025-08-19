मुरादाबाद में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़! 17 साल उम्र, 12 महीने में 12 मुकदमे... नाबालिग का क्राइम रिकॉर्ड देख पुलिस भी हैरान

Main Menu

19 Aug, 2025

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की गलशहीद थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक 17 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नाबालिग पर पिछले 12 महीनों में 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 चोरी की बाइक और अन्य सामान बरामद किया है। गिरोह मुरादाबाद से बाइक्स चोरी कर उन्हें आसपास के जिलों में बेचने का काम करता था।

एक साल में दूसरी बार गिरफ्तार
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले साल जुलाई में भी इसी नाबालिग को गलशहीद थाना पुलिस ने सात चोरी की बाइकों के साथ पकड़ा था। इस बार भी उसकी गिरफ्तारी गलशहीद थाने की पुलिस टीम और इंस्पेक्टर सौरभ त्यागी के नेतृत्व में हुई है। जब उसका रिकॉर्ड सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई। एक ही साल में 12 मुकदमे, और अपराधों की गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है।

"भाई पहले से बाल सुधार गृह में है…"
गिरफ्तारी के बाद नाबालिग ने पुलिस से "बड़ी जेल न भेजे जाने" की गुहार लगाई और कहा कि उसे बाल सुधार गृह भेजा जाए क्योंकि उसका भाई पहले से वहां बंद है और उसे वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह नाबालिग संगठित अपराध की दुनिया में पहले से ही गहराई तक शामिल हो चुका है।

अपराध की दुनिया में कम उम्र से सक्रिय
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य शाकिब और नदीम पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनका नेटवर्क पूरे मुरादाबाद मंडल में फैला हुआ है। ये लोग मुरादाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी कर, उन्हें अन्य जिलों में बेचते थे।

खरीददारों की भी हो रही पहचान
पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो इन चोरी की बाइकों को खरीदते हैं। मुरादाबाद पुलिस ने साफ किया है कि चोरी करने वालों के साथ-साथ चोरी के माल को खरीदने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

