Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ट्रांसजेंडर और उसके भाई का मर्डर; फिर बेड में छिपाया शव, सड़ी-गली हुई थी दोनों की लाशें

ट्रांसजेंडर और उसके भाई का मर्डर; फिर बेड में छिपाया शव, सड़ी-गली हुई थी दोनों की लाशें

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Aug, 2025 02:58 PM

transgender and her brother murdered

कानपुर: यूपी के कानपुर नगर से एक डबल मर्डर की वारदात सामने आई थी। यहां के हनुमंत विहार इलाके में एक ट्रांसजेंडर महिला और उसका भाई अपने किराए के घर में मृत मिले...

कानपुर: यूपी के कानपुर नगर से एक डबल मर्डर की वारदात सामने आई थी। यहां के हनुमंत विहार इलाके में एक ट्रांसजेंडर महिला और उसका भाई अपने किराए के घर में मृत मिले। पुलिस के अनुसार शनिवार रात ट्रांसजेंडर काजल (25) का सड़ा-गला शव बिस्तर के अंदर बने बक्से में मिला और भाई देव (12) का शव बिस्तर के पास पड़ा मिला। देव, काजल का गोद लिया भाई था। 

प्रेम-प्रसंग में मर्डर की आशंका
पुलिस का मानना है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे लूट या प्रेम प्रसंग संभावित कारण हो सकता है। दोनों मैनपुरी जिले के निवासी थे। काजल की मां गुड्डी ने पुलिस को बताया कि वह लगभग एक महीने पहले देव के साथ एक सेवानिवृत्त सैनिक के किराए के घर में रहने आई थी। उन्होंने बताया कि काजल का मोबाइल पिछले चार-पांच दिनों से बंद था, जिससे उन्हें शक हुआ। शनिवार को वह खुद काजल के किराए के घर गईं और उसे बंद पाया। जैसे ही वह दूसरी चाबी से घर में दाखिल हुईं, उन्हें दोनों शव मिले। 

घर में हुई थी तोड़फोड़ 
पुलिस ने बताया कि घर में तोड़फोड़ की गई थी, अलमारियां खुली थीं और काजल का आईफोन गायब था। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलने के बाद, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल से शराब की एक खाली बोतल बरामद की गई। पुलिस पूछताछ के दौरान, पड़ोसियों ने खुलासा किया कि गोलू और आकाश नाम के दो युवक काजल के घर नियमित रूप से आते थे। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है क्योंकि काजल का इनमें से एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था। भाजपा की एक महिला नेता के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ‘‘हम दोनों पहलुओं से जांच कर रहे हैं और जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा।'' 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!