  दो बोरियों में मिले युवती के शरीर के टुकड़े, एक बोरी में धड़, हाथ-पैर...दूसरी में कमर से जांघ का हिस्सा; अभी तक नहीं हो सकी सिर की तलाश

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Aug, 2025 02:58 PM

pieces of the girl s body were found in two sacks

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। यहां के गांव किशोरपुरा में एक कुएं से एक युवती का अधूरा शव मिला था। दो बोरों में शव का धड़...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। यहां के गांव किशोरपुरा में एक कुएं से एक युवती का अधूरा शव मिला था। दो बोरों में शव का धड़, पैर, हाथ मिले थे, लेकिन सिर गायब था। अधूरे शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने सिर की तलाश शुरू कर दी। आसपास कुओं में कटे हुए सिर की तलाश करवाई। तालाब और जंगल के इलाकों में भी कांबिंग की। लेकिन सिर नहीं मिल सका है। अभी तक मृतका की पहचान भी नहीं हो पाई। 

जानिए पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, महोबा रोड स्थित गांव किशोरपुरा में विनोद पटेल के खेत में कुएं में तेज दुर्गंध आ रही थी। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने कुएं से दो बोरों में एक युवती के शरीर के टुकड़े बरामद किए थे। दो बोरों में शव का धड़, पैर, हाथ मिले थे, लेकिन सिर गायब था। शव किसी करीब 25-30 साल की युवती का प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने युवती की पहचान करने की कोशिश की। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन युवती की पहचान अभी तक भी नहीं हो पाई। 

अभी तक सिर की तलाश कर रही पुलिस 
इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवती की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को दो बोरे में भरकर कुएं में फेंका गया है। अभी तक न तो युवती के सिर की तलाश हो सकी है और न ही उसकी पहचान हो सकी है। इसलिए पुलिस को आशंका है कि शव को किसी दूसरे स्थान से लाकर यहां पर फेंका गया है। पुलिस का अनुमान है कि हत्यारे ने सिर को आसपास ही कहीं फेंका होगा। जंगल में भी पुलिस ने तलाश की है। वहीं, पुलिस ने आसपास के थाने और चौकियों में युवतियों की हाल में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट की जानकारी भी ली गई। ललितपुर, महोबा आदि के थानों में भी सूचना भेजी गई है, ताकि युवती की शिनाख्त हो सके। 72 घंटे बाद युवती का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल, पुलिस सिर की तलाश कर रही है। 

