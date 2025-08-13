धर्म संकट में मंत्री जी! एक तरफ बेटी, दूसरी तरफ पार्टी… BJP प्रत्याशी के आरोपों को बलदेव सिंह औलख ने सिरे से नकारा, कहा- पिता होते हुए भी नहीं गया बेटी को चुनाव लड़ाने

उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख इन दिनों धर्म संकट में हैं। दरअसल, उनकी विधानसभा बिलासपुर से सटे उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं और बाजपुर ब्लॉक प्रमुख के लिए कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी...

Rampur News, (रवि शंकर): उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख इन दिनों धर्म संकट में हैं। दरअसल, उनकी विधानसभा बिलासपुर से सटे उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं और बाजपुर ब्लॉक प्रमुख के लिए कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी मैदान में है वह कोई और नहीं उनकी अपनी पुत्री सुखमन कौर औलख है।



बलदेव सिंह औलख को पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध बेटी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए

बता दें कि पिता बलदेव सिंह औलख भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं जो तराई क्षेत्र की राजनीति में जबरदस्त दबदबा रखते हैं। उनकी बेटी सुखमन कौर औलख तराई क्षेत्र के ही बाजपुर ब्लॉक से प्रमुखी का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उनकी बेटी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी विकास शर्मा आशंकित है कि कहीं उनके मुकाबले पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के पिता और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का दबदबा उनके चुनाव पर भारी न पड़ जाए। भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के नेता और भाजपा सरकार में मंत्री होने के नाते बलदेव सिंह औलख जी को पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए।



बलदेव सिंह औलख पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप

उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है काफी अनुशासित पार्टी मानी जाती है तो बलदेव सिंह औलख जी को पार्टी प्रत्याशी होने के नाते मुझे समर्थन देना चाहिए किंतु उनके द्वारा एक कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया जा रहा है वो भी सारे हथकंडे अपना कर गुंडागर्दी, पैसे के बल पर और लोगों को डरा धमका के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा क्षेत्र बाजपुर ब्लॉक पड़ता है उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ब्लॉक है। वह प्रभावशाली मंत्री हैं उनका यहां संपर्क है जो पिछे चुनाव चल रहा था क्षेत्र पंचायत सदस्य का तब बिलासपुर से और रामपुर से तमाम अपराधी किस्म के व्यक्ति कारे, बंदूके, हथियार लेकर घूम रहे थे और जिस दिन काउंटिंग हुई है यहां पर सीसीटीवी कैमरे देख लिए उस दिन भी उनके कम से कम 100-200 हथियार लेकर आदमी जबरदस्ती क्षेत्र पंचायत सदस्य को उठाकर ले गए। मेरे पास जीतने के लिए 40 बीडीसी मेंबर है मेरे पास चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त मात्रा में संख्या बल मौजूद है, मैं हंड्रेड परसेंट चुनाव जीतूंगा। किंतु मेरा कहना बस यह है कि मैं पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं और वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उनको मेरा सपोर्ट करना चाहिए किंतु वह न सपोर्ट करने की जगह मेरा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।



भव्वा नगला से BDC नफीस लापता

भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि भव्वा नगला क्षेत्र पंचायत से नफीस नाम का एक लड़का चुनाव जीता है जो कई दिन से अपने घर से गायब है, कल से उसके पिताजी जगह-जगह घूम रहे थे की लड़का नहीं मिल रहा। जिसके बाद एसएसपी से मिले और मिलने के बाद रात को उनका मुकदमा पंजीकृत हुआ केला खेड़ा थाने में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है केला खेड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हामिद अली और दिलावर सिंह भुल्लर और बलदेव औलख के पुत्र यह मेरे घर पर आए और मेरे लड़के के कनपटी पर तमंचा रखकर उसे जबरदस्ती अपहरण करके ले गए। इसमें प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।



बलदेव सिंह औलख ने पार्टी प्रत्याशी के आरोपों को सिरे से नकारा

पार्टी के प्रत्याशी के आरोपों को नकारते हुए राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख कहते हैं कि मैंनें अपनी बेटी का विवाह 2021 में किया था। वह अपने घर परिवार में है और किसी राजनीतिक दल से लड़ रही है वह उसका अपना और उसके परिवार का निर्णय है जिसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं। वो मेरी बेटी जरूर है और भला कौन पिता होगा जो अपनी बेटी का चुनाव लड़ाने नहीं जाएगा। परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और पार्टी मेरी मां की तरह है। मैं पार्टी के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता।