  • शर्मनाक! दुकानदार ने टॉफी का लालच देकर दो बच्चों से किया कुकर्म, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 23 Aug, 2025 05:32 PM

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में टॉफी का लालच देकर आठ और नौ वर्ष के दो बच्चों से कथित तौर पर कुकर्म करने वाले दुकानदार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में टॉफी का लालच देकर आठ और नौ वर्ष के दो बच्चों से कथित तौर पर कुकर्म करने वाले दुकानदार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उभांव थानाक्षेत्र के एक कस्बे में 11 अगस्त की शाम को आठ और नौ वर्ष के दो बच्चे एक दुकान के सामने खेल रहे थे कि तभी अफजाल अंसारी उर्फ राजू मास्टर (43) नाम के दुकानदार ने दोनों बच्चों को टॉफी का लालच देकर बुलाया और दुकान में उनसे कथित तौर पर कुकर्म किया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बच्चों को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी लेकिन बच्चों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक बच्चे की मां की तहरीर पर अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत 13 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें:- UP STF encounter: एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, 14 वर्षों से फरार चल रहा था आरोपी

आजमगढ़ (शुभम सिंह ): उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है, यहां पर यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट मुठभेड़ के दौरान एक लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया को मार गिराया है। आरोपी शंकर पर लूट और हत्या समेत कई मामले को लेकर दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे, मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बदमाश 14 साल से फरार चल रहा था। 17 सितंबर 2024 को वाराणसी के एडीजी ने शंकर कनौजिया पर एक लाख का इनाम घोषित किया था।

