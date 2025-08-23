क्या सांसद अवधेश प्रसाद ने महंत राजूदास के पैर छूकर लिया आशीर्वाद? वीडियो वायरल...जानिए पूरी सच्चाई

यूपी न्यूज: उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सपा के चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद के एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के संतों...

यूपी न्यूज: उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सपा के चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद के एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के संतों का आशीर्वाद ले रहे है। लोगों का कहना है कि उन्होंने महंत राजू दास के पैर छुएं है और उनका आशीर्वाद लिया है। लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है और कई लोगों ने इसकी अलोचना की है। लेकिन, इस वीडियो का सच कुछ और ही है...

अब जानिए सच्चाई

समाजवादी पार्टी के चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद का ये वीडियो सही है। उन्होंने अयोध्या के संतों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन इसमें दिख रहे संत महंत राजू दास नहीं है। ये वीडियो अयोध्या का नहीं बल्कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम का है।डुमरियागंज से पूर्व सांसद जगदंबिका पाल की शादी की 50वीं वर्षगांठ का ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर ये संत पहुंचे थे, जिन्हें अवधेश प्रसाद मिले और आशीर्वाद लिया।

इन संतों का लिया आशीर्वाद

वीडियो में दिख रहे संतों में महंत बृजमोहन दास, महंत राजकुमार दास और हनुमानगढ़ी के महंत बलराम दास मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अवधेश प्रसाद ने मंच पर आते ही सभी संतों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने जोर से उद्घोष किया, 'सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय।' इस वीडियो को महंत बृजमोहनदास ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने दावा किया था कि सपा सांसद ने महंत राजू दास के पैर छुए है, लेकिन उनका ये दावा सही नही है।

