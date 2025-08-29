कबाड़ बिनने निकले बच्चे का खून से लथपथ मिला क्षत-विक्षत शव, लाश को नोंच रहा था कुत्तों का झुंड, बच्चे की गर्दन पर थे गहरे घाव

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Aug, 2025 05:40 PM
इटावा : उत्तर प्रदेश के इटावा जिला मुख्यालय के कोतवाली सदर क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान के पास एक बालक का क्षत-विक्षत शव खून से लथपथ मिला, जिसकी हत्या की आशंका है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) यशवंत सिंह ने बताया कि गढ़ी पुरा निवासी आहिल (आठ वर्ष) बृहस्पतिवार सुबह अपने घर से बाहर निकला था। उसके पिता शहंशाह कबाड़ का काम करते हैं और बच्चा कथित तौर पर कबाड़ इकट्ठा करने गया था।
उन्होंने बताया कि घटना का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने घटनास्थल के पास आवारा कुत्तों के एक झुंड को भौंकते और लड़ते हुए देखा। जांच करने पर उन्हें लड़के का शव खून से लथपथ मिला और कुत्ते उसकी छीना झपटी कर रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिंह ने बताया कि बच्चे की गर्दन पर गहरे घाव का निशान पाया गया है, जिससे लगता है कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई होगी।
उन्होंने बताया कि हत्या के बाद शव को मौके पर फेंक दिया गया होगा, जिससे कुत्ते उस पर झपट पड़े होंगे। एसएचओ ने यह भी कहा "बच्चे की हत्या करके शव को कुत्तों के लिए छोड़ दिया गया या कुत्तों ने खुद उस पर हमला करके उसे मार डाला, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद होगी।" उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।