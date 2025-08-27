पैसों की भूख ने निगल ली भाई की जिंदगी! रॉड से पीट-पीटकर बड़े भाई ने छोटे को उतारा मौत के घाट, इतने वार किए कि आंतें तक बाहर आ गईं

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने शराब के नशे में अपने ही छोटे भाई पर सरिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी ....

झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने शराब के नशे में अपने ही छोटे भाई पर सरिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।



अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अरविंद कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात चिरगांव कस्बे के कलेक्टर गंज निवासी जितेंद्र कुशवाहा और उसके छोटे भाई राकेश (35) के बीच लेनदेन को लेकर मारपीट हो गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों भाई नशे में धुत थे और इसी दौरान बड़े भाई जितेंद्र ने एक सरिये से छोटे भाई पर हमला कर दिया, जिससे कुछ ही देर बाद राकेश की मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अल्ताफ नाम के व्यक्ति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी जितेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।