एक प्लेट फास्ट फूड… और खत्म हो गई 17 साल की जिंदगी! संक्रमित पत्ता गोभी से दिमाग में बन गईं गांठें—इल्मा की मौत से दहला अमरोहा

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां फास्ट फूड में इस्तेमाल की गई संक्रमित पत्ता गोभी खाने से 17 वर्षीय छात्रा इल्मा की मौत हो गई। डॉक्टरों को आशंका है कि पत्ता गोभी में मौजूद कीड़े या संक्रमण की वजह से उसके दिमाग में गांठें बन गई थीं। कई दिनों तक चले इलाज और सर्जरी के बावजूद डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके।

नोएडा में पढ़ाई कर रही थी इल्मा

मृतका इल्मा अमरोहा के गांव चुचेला कला की रहने वाली थी। उसके पिता नदीम अख्तर हाल ही में परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हुए थे, जहां वह कबाड़ का कारोबार शुरू कर रहे थे। इल्मा नोएडा के एक कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक, करीब एक महीने पहले इल्मा को अचानक तेज बुखार आया। स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे नोएडा में दिखाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसके दिमाग में गांठें होने की जानकारी दी।

दिल्ली के अस्पताल में हुआ ऑपरेशन

इल्मा की हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद परिजन उसे दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। 22 दिसंबर को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए दिमाग की सर्जरी करने का फैसला लिया। शनिवार को ऑपरेशन किया गया, लेकिन इलाज के दौरान कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार 30 दिसंबर की सुबह इलाज के दौरान इल्मा ने दम तोड़ दिया।

गांव में किया गया अंतिम संस्कार

इल्मा की मौत के बाद सोमवार रात उसका शव गांव लाया गया। गांव में गमगीन माहौल के बीच छात्रा को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

डॉक्टरों की आशंका: पत्ता गोभी से फैला संक्रमण

अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली पत्ता गोभी में मौजूद कीड़े या संक्रमण इस गंभीर बीमारी की वजह हो सकते हैं। हालांकि, इसकी अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।

पहले भी हो चुकी है ऐसी मौत

गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले अमरोहा में ही एक अन्य किशोरी अहाना की मौत भी फास्ट फूड खाने के बाद हुई थी। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और फास्ट फूड विक्रेताओं की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

डॉक्टर तनुराज सिरोही ने दी चेतावनी

पूर्व IMA अध्यक्ष डॉ. तनुराज सिरोही ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि पत्ता गोभी और अन्य हरी सब्जियों में टेपवर्म जैसे कीड़े पाए जा सकते हैं। इनके अंडे गंदी मिट्टी या दूषित पानी के जरिए सब्जियों पर चिपक जाते हैं। अगर इन सब्जियों को ठीक से धोए बिना या अधपका खाया जाए, तो संक्रमण शरीर में पहुंच सकता है। यह खून के जरिए दिमाग तक पहुंचकर न्यूरोसिस्टिसरकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द और दौरे पड़ना शामिल हैं।

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि

- बाहर के फास्ट फूड से बचें

- हरी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें

- सब्जियों को पूरी तरह पकाकर ही खाएं

- साफ-सफाई और स्वच्छ भोजन को प्राथमिकता दें

यह मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि खानपान में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।