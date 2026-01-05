हॉर्न बजाने से नाराज दबंगों ने युवक को दी तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर पीटा और किया लहूलुहान.... जानें पूरा मामला

अम्बेडकरनगर में एक युवक द्वारा गाड़ी का हॉर्न बजाना महंगा पड़ गया। दबंगो ने गाड़ी का हॉर्न बजाने पर युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं उसे पेड़ से बांध दिया। तालिबानी सजा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है...

Ambedkarnagar News (कार्तिकेय द्विवेदी) : अम्बेडकरनगर में एक युवक द्वारा गाड़ी का हॉर्न बजाना महंगा पड़ गया। दबंगो ने गाड़ी का हॉर्न बजाने पर युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं उसे पेड़ से बांध दिया। तालिबानी सजा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पेड़ से बंधा हुआ है। उसके चेहरे पर चोट लगी है और खून बह रहा है।



सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाया। इसके बाद युवक जिला अस्पताल गया और इलाज कराया। पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के उकरा गांव का है। जहां मानवेन्द्र सिंह नाम के युवक को गाड़ी का हॉर्न बजाने पर दबंगो ने पीटा और पेड़ से बांध दिया। अकबरपुर सदर सर्किल के सीओ ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

