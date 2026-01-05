नोएडा में प्रेमिका बनी कातिल! मणिपुर की युवती ने विदेशी प्रेमी को चाकू से उतारा मौत के घाट, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र, सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां साउथ कोरिया के नागरिक की उसकी मणिपुर निवासी प्रेमिका ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में डर...

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र, सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां साउथ कोरिया के नागरिक की उसकी मणिपुर निवासी प्रेमिका ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी युवती को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है

अस्पताल से मिली सूचना, मृतक की पहचान

रविवार को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS) अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान Mr. Duck Hee Yuh, पुत्र Hwa Yong Yuh, निवासी साउथ कोरिया के रूप में की। वह ग्रेटर नोएडा के एटीएस पायस हाइडवेज, सेक्टर-150 में रह रहा था। जांच में पता चला कि मृतक को Lunjeana Pamai, पुत्री Kanchan Gthai, निवासी थाना खौपुम, जिला बिशनुपुर, मणिपुर द्वारा अस्पताल लाया गया था। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि युवती ने ही चाकू से हमला कर अपने प्रेमी की हत्या की। दोनों लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

विवाद बनी हत्या की वजह

नॉलेज पार्क थाना प्रभारी सर्वेश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। मृतक शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे में युवती के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी शराब के नशे में दोनों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। इसी दौरान युवती ने गुस्से में आकर चाकू से कई वार किए, जिससे मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया।

अस्पताल में मृत घोषित

युवती घायल युवक को खुद GIMS अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस जांच और विदेश दूतावास को सूचना

पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चूंकि यह विदेशी नागरिक से जुड़ा मामला है, इसलिए संबंधित उच्चाधिकारी और साउथ कोरिया के दूतावास को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से गहन जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

