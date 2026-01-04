भाभी से था अफेयर; भाई ने आपत्तिजनक हालत में देखा तो भड़का, फिर दिया एक खौफनाक वारदात को अंजाम, जानकर पुलिस भी सन्न

जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक भाई ने ही अपने सगे भाई का मर्डर कर दिया। उसने कुल्हाड़ी से काटकर अपने बड़े भाई...

जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक भाई ने ही अपने सगे भाई का मर्डर कर दिया। उसने कुल्हाड़ी से काटकर अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को एक पानी के गड्ढे में फेंक दिया। शव की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। तीन दिन की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने कबूला सच

यह मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खर्रा का है। यहां पर 30 दिसंबर 2025 को पुलिया के नीचे पानी में पुलिस को हरनारायण उर्फ पटालम के शव मिला। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक की पत्नी ने अपने देवर पर हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की आरोपी को पकड़ा। आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, कपड़े और जूते बरामद कर लिए हैं।

क्यों किया मर्डर?

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और पूछताछ में उसने मर्डर करने की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। आरोपी ने बताया कि उसके भाई की पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध था। आरोपी का कहना है कि उसकी शादी नहीं हुई थी। हरनारायण (मृतक) ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी, नशे का आदी था और उसका घर भी गिर चुका था। इस पर उसने भाई और भाभी को अपने घर में रहने की जगह दी थी। इसी दौरान उसके भाभी भारती से अवैध संबंध बन गए और दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे। करीब एक सप्ताह पहले हरनारायण ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। तब उसने हत्या करने की योजना बनाई और फिर भाई को मौत के घाट उतार दिया।

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

आरोपी ने अपने भाई को मारने की योजना बनाई। उसने बताया कि 29 दिसंबर को गांव में हल्के कुशवाहा के यहां निमंत्रण था। लौटने पर जब हरनारायण घर नहीं मिला तो आरोपी कुल्हाड़ी लेकर उसे खोजने के बहाने निकल पड़ा। रास्ते में श्यामाचरण से पता चला कि हरनारायण शराब ठेके के पास पुलिया पर लेटा है। वहां पहुंचकर आरोपी ने कुल्हाड़ी से सिर और गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को पुलिया के नीचे पानी में फेंक दिया। बाद में हथियार को भूसे के ढेर में छिपा दिया और खून लगे कपड़े धो दिए। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और आरोपी को पकड़ लिया।

