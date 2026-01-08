रोडरेज का खौफनाक मामला; आधा दर्जन युवकों ने दंपत्ति को बेरहमी से पीटा, गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी...वीडियो वायरल

Meerut News: यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक कार की स्कूटर के साथ मामूली टक्कर हो गई। टक्कर के बाद विवाद हो गया और करीब आधा दर्जन युवकों ने कार सवार दंपत्ति...

Meerut News: यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक कार की स्कूटर के साथ मामूली टक्कर हो गई। टक्कर के बाद विवाद हो गया और करीब आधा दर्जन युवकों ने कार सवार दंपत्ति को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। युवकों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। आरोप है कि इस दौरान पांच माह की गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अब जानिए पूरा मामला

यह पूरा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र का है। यहां पर ब्रह्मपुरी के रहने वाले दीपक कुमार मंगलवार रात करीब 11 बजे अपनी गर्भवती पत्नी श्रेया के साथ कार से घर लौट रहे थे। वे कंकरखेड़ा की शाक्यपुरी कॉलोनी में श्रेया के पिता प्रेमचंद लोधी का जन्मदिन मनाकर वापस आ रहे थे। रास्ते में आते-आते कासमपुर फाटक के पास उनकी कार एक स्कूटी से टकरा गई। स्कूटी विपरीत दिशा से आ रही थी और टक्कर हल्की थी। इस टक्कर में किसी को कोई चोट नहीं आई और न ही स्कूटी का कोई नुकसान हुआ। टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवक भड़क गए और कार सवार दंपत्ति का पीछा करने लगे।

दंपत्ति को बेरहमी से पीटा

स्कूटी सवार दो युवकों ने कार का पीछा करते हुए बाम्बे बाजार स्थित व्हाइट हाउस के सामने कार को रोक लिया। स्कूटी सवार युवकों ने फोन कर अपने 5-6 साथियों को भी मौके पर बुला लिया। डरते हुए दंपत्ति कार से उतरकर व्हाइट हाउस के बरामदे में खड़े हो गए। स्कूटी सवार युवकों के साथियों के आने के बाद दंपती को घेरकर मारपीट शुरू कर दी गई। आरोप है कि इसी दौरान एक हमलावर ने श्रेया के पेट में लात मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। पीड़ित युवक का आरोप है कि हमलावरों ने उनकी 5-6 माह गर्भवती पत्नी के पेट में लात मारी। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।