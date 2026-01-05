Main Menu

बुलंदशहर में हाई-प्रोफाइल मर्डर से सनसनी! आम के बाग की पैमाइश में RLD ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या; इलाके में तनाव

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Jan, 2026 07:32 AM

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक सनसनीखेज और हाई-प्रोफाइल हत्या का मामला सामने आया है। जहां राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हाजी सूफियान के रूप में हुई है, जबकि इस हमले...

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक सनसनीखेज और हाई-प्रोफाइल हत्या का मामला सामने आया है। जहां राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हाजी सूफियान के रूप में हुई है, जबकि इस हमले में अकरम नाम का व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। यह वारदात आम के एक बाग को खरीदने को लेकर हुए विवाद में हुई। घटना बुलंदशहर के नीमखेड़ा गांव की है, जहां बाग की पैमाइश (नाप-जोख) के दौरान हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

बाग की पैमाइश के दौरान हुआ हमला
मिली जानकारी के मुताबिक, नीमखेड़ा गांव में डॉ. मुमताज का आम का बाग है, जिसे बेचने की बातचीत कुछ दिनों से चल रही थी। कई लोग इस बाग को खरीदने में रुचि दिखा रहे थे। इसी सिलसिले में सोमवार शाम करीब 7:15 बजे, नमाज के बाद हाजी सूफियान, उनके भाई अकरम और वकील कादिर बाग में पहुंचे थे। तीनों लोग जमीन की पैमाइश कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी से वहां पहुंचा। कुछ ही देर में कई अन्य लोग मोटरसाइकिलों से भी मौके पर आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई।

पीट-पीटकर हत्या, लाइसेंसी पिस्टल छीनने का आरोप
हमलावरों ने सूफियान और अकरम पर बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से 45 वर्षीय हाजी सूफियान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अकरम घायल हो गए। हालांकि, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वकील कादिर इस घटना में पूरी तरह सुरक्षित हैं। ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने इस दौरान उनकी लाइसेंसी पिस्टल भी छीन ली। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

पुलिस महकमे में हड़कंप, SSP मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, कई थानों की पुलिस और भारी फोर्स तैनात की गई है। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है ताकि किसी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।

SSP ने क्या बताया
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. मुमताज ने पुलिस को बताया है कि दूसरा पक्ष भी उसी आम के बाग को खरीदना चाहता था। रात के समय पैमाइश किए जाने से गलतफहमी की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। एसएसपी के मुताबिक, मारपीट में हाजी सूफियान की मौत हुई है, अकरम को मामूली चोटें आई हैं और वे सुरक्षित हैं, वकील कादिर पूरी तरह सुरक्षित हैं, घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर ली गई है, कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है।

आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित
एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
 

