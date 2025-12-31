रेस्टोरेंट के बंद केबिन में बंद Couple; फिर आपत्तिजनक हालत में निकली युवती, देखकर भड़के लोग और युवक को जमकर पीटा...वीडियो वायरल

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित एक रेस्टोरेंट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के एक केबिन में एक युवक...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित एक रेस्टोरेंट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के एक केबिन में एक युवक और युवती मौजूद थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि केबिन के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। अचानक केबिन के दरवाजे पर शोर होने लगा और जोर-जोर से दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, युवती और युवक बाहर आए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।

लोगों ने क्यों किया हंगामा

इस पूरी घटना का करीब डेढ़ मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही केबिन का दरवाजा खुलता है एक युवती आपत्तिजनक हालत में बाहर आती है। उसके पीछे एक युवक भी खड़ा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवती को जबरन वापस केबिन में भेज दिया गया, जबकि युवक के साथ मारपीट की गई। भीड़ युवक से उसका नाम पूछती रही। नाम न बताने पर उसे थप्पड़ मारे गए।

पुलिस ने शुरू की जांच

वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों ने इसे युवती की निजता का उल्लंघन बताया है और कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही युवक के साथ की गई मारपीट को भी गलत बताया जा रहा है। इस मामले पर एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में आ गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।