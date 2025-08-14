होटल में बारी-बारी से दरिंदों ने लूटी आबरू, पीड़िता के परिजनों का आरोप- पांच दिन बाद भी पुलिस मामले में कर रही लीपापोती

एत्माद्दौला थाना क्षेत्र से 8 अगस्त को लापता हुई 17 वर्षीय किशोरी पांच दिन बाद बिजलीघर चौराहे पर बदहवास हालत में मिली। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ धर्मेंद्र उर्फ काजू और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

आगरा: एत्माद्दौला थाना क्षेत्र से 8 अगस्त को लापता हुई 17 वर्षीय किशोरी पांच दिन बाद बिजलीघर चौराहे पर बदहवास हालत में मिली। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ धर्मेंद्र उर्फ काजू और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।



दोस्तों संग गई थी किशोरी

परिजनों के अनुसार, 8 अगस्त की सुबह आरोपी काजू किशोरी को अपने दोस्तों संग कहीं ले गया था। शाम तक घर न लौटने पर परिवार ने एत्माद्दौला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और काजू पर शक जताया। देर रात करीब ढाई बजे किशोरी ने खुद फोन कर बताया कि वह बिजलीघर चौराहे पर है।



नशे की हालत में मिली थी किशोरी

परिजन वहां पहुंचे तो किशोरी नशे की हालत में मिली। होश आने पर उसने बताया कि आरोपियों ने उसे होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया और दुष्कर्म किया, फिर चौराहे पर छोड़ दिया। मां का आरोप है कि पुलिस ने न तो केस में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ी और न ही त्वरित कार्रवाई की। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी उन्हें यही समझाते रहे कि अब एफआईआर में बदलाव का क्या लाभ होगा।



डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने दिया कार्रवाई का भरोसा

मंगलवार को पीड़ित परिवार पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा और कोर्ट में किशोरी के बयान दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। इस पर डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने आश्वासन दिया कि बयान जल्द दर्ज कराए जाएंगे और दुष्कर्म की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी।