सपा विधायक की स्कॉर्पियो पलटी, मची अफरा-तफरी, जानिए कैसे हुआ हादसा?

रायबरेली: हरचंदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक राहुल लोधी के काफिले की स्कॉर्पियो सोमवार को अचानक पलट गई। हादसे में वाहन में सवार दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



स्टीयरिंग फेल होने से हादसा

पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग अचानक टूट गई, जिसके बाद ड्राइवर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित स्कॉर्पियो पहले सड़क किनारे खड़ी चार बाइकों से टकराई और फिर करीब 50 मीटर तक घिसटते हुए पलट गई।



हादसे के समय गाड़ी में नहीं थे विधायक

गौरतलब है कि हादसे के समय विधायक राहुल लोधी स्कॉर्पियो में मौजूद नहीं थे। यह गाड़ी उनके काफिले में शामिल थी और वे स्वयं दूसरी गाड़ी से लखनऊ से रायबरेली लौट रहे थे। हादसा निगोहा थाना क्षेत्र के मस्तीपुर के पास हुआ। हालांकि हादसे के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य किया। गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है।







