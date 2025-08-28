अस्पताल जाते समय ऑटो में हुआ प्रसव, 15 साल की रे*प पीड़िता बनी मां — अब DNA खोलेगा गुनहगारों का सच

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। जहां 15 साल की एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह घटना तब हुई जब उसके परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे। पीड़िता का कहना है कि गांव के ही 7 युवकों ने उसके साथ...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। जहां 15 साल की एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह घटना तब हुई जब उसके परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे। पीड़िता का कहना है कि गांव के ही 7 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। यह बात तब पता चली जब वह गर्भवती हो गई। लड़की ने अपने परिवार को यह बात नहीं बताई थी क्योंकि वह लोकलाज और बदनामी के डर से डर रही थी।

अब तक सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी 5 फरार

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में से केवल 2 आरोपियों- नान्हक और आशू को ही गिरफ्तार किया है। बाकी 5 आरोपी- करण, सौरभ, गोलू, अंकित और आकाश अभी भी फरार हैं। पीड़िता के भाई ने पुलिस कमिश्नर को फिर से शिकायत दी है कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने बताया कि बच्ची के बाप का पता लगाने के लिए कोर्ट में डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इससे पता चलेगा कि बच्ची का पिता कौन है।

एम्बुलेंस नहीं मिली, ऑटो में ही हुआ प्रसव

बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार को हुई। पीड़िता के परिवार ने बताया कि जब वह अस्पताल जा रहे थे, उस समय उन्हें एंबुलेंस नहीं मिली। इसलिए वे ऑटो से जा रहे थे। रास्ते में ही लड़की ने बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया और वहां बच्ची का जन्म हुआ। फिर उन्हें दीनदयाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की ने यह भी कहा कि वह अपनी बच्ची को खुद ही पालना चाहती है, और उसे किसी पिता की जरूरत नहीं है।

पीड़िता बोली- खुद पालूंगी बच्ची, पुलिस कर रही जांच

पीड़िता और उसके परिवार के मुताबिक, उसके माता-पिता दोनों ही मानसिक रूप से कमजोर हैं। डॉक्टर्स ने दोनों का इलाज किया है और अब उन्हें घर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है और पुलिस से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्दी से जल्दी सभी आरोपियों को पकड़ कर न्याय सुनिश्चित करेगी।