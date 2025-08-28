घरेलू विवाद ने लिया खतरनाक रूप, मां-बेटी ने पिता को बेरहमी से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Aug, 2025 07:31 AM
Amethi News: उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के चदाईपुर गांव में हाल ही में एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। इस घटना में एक मां और उसकी बेटी ने मिलकर अपने पति और पिता को लाठी-डंडों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना घर में हुए झगड़े के कारण हुई, जिसका कारण सिर्फ इतना था कि मृतक ने गेहूं को चक्की पर पिसाने जाने से मना कर दिया था।
मृतक और घटना की जानकारी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 55 वर्षीय राम अजोर चौहान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, बुधवार को घर में जब विवाद हुआ तो उसकी पत्नी लकराजी और बेटी अमिता ने मिलकर उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में राम अजोर को गंभीर चोटें आईं और वह वहीं पर ही मर गया।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडे ने बताया कि गेहूं पिसाने को लेकर हुए इस विवाद ने बहुत ही खौफनाक रूप ले लिया था।
आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव का माहौल
पुलिस ने मां और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। परिजन और ग्रामीण दोनों ही इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं कि घरेलू मामूली बात इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई।