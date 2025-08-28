अमेठी में पांच बच्चों की मां आशिक संग फरार, बेटी की शादी के पहले टूटा घर — सदमे में पूरा परिवार

Amethi News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव की एक महिला जो पांच बच्चों की मां है अपने कथित प्रेमी के साथ घर से अचानक गायब हो गई। महिला के लापता होने के बाद उसका पति...

Amethi News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव की एक महिला जो पांच बच्चों की मां है अपने कथित प्रेमी के साथ घर से अचानक गायब हो गई। महिला के लापता होने के बाद उसका पति बेहद परेशान है और अब पुलिस से मदद मांग रहा है।

20 अगस्त को अचानक हुई लापता

परिवारवालों के मुताबिक, महिला 20 अगस्त को सुबह 11 बजे घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने कई दिनों तक गांव और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आखिरकार, महिला के पति ने एक हफ्ते बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

पति ने लगाया प्रेमी के साथ भागने का आरोप

महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी सहजीपुर गांव के एक युवक के साथ भाग गई है। उन्होंने कहा कि महिला के इस तरह अचानक चले जाने से पूरा परिवार सदमे में है। परिजनों ने बताया कि महिला के पांच बच्चे हैं। इनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी की शादी मार्च 2026 में तय है। इसके अलावा, 2 बेटे बाहर नौकरी करते हैं और सबसे छोटा बेटा घर पर मजदूरी करता है।परिवार का कहना है कि मां के इस तरह चले जाने से घर बिखरने की कगार पर है और बच्चों की परवरिश और बेटी की शादी को लेकर सभी बहुत चिंतित हैं।

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में संग्रामपुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि पति की तहरीर के आधार पर महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। पति ने पुलिस से जल्द से जल्द पत्नी को खोज निकालने की मांग की है, ताकि परिवार को टूटने से बचाया जा सके।