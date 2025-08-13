Main Menu

  • योगी की आंख में धूल झोंक रहे अफसर: लापरवाही से गौशाला में 100 से अधिक पशुओं की मौत, कई दिनों से सड़ रहे पानी में शव

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Aug, 2025 08:08 PM

पीलीभीत (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश की योगी की योजनाओं का उसके अधिकारी पलीता लगाने में जुटे है, ऐसे ही ताजा मामला जिले के देवीपुर स्थित गौशाला से  सामने आया है, जहां लगभग 100 गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। मृत पशुओं के शव कई दिनों से पानी में फेंके गए पड़े हैं और सड़ रहे हैं।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
स्थानीय लोगों के अनुसार, इस घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

गौशाला में अव्यवस्था का आरोप
गांव वालों का कहना है कि गौशाला में पशुओं के लिए न पर्याप्त चारा था, न ही पानी की सही व्यवस्था। लगातार हो रही बारिश और जलभराव से हालात और बिगड़ गए, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई।

स्वच्छता और स्वास्थ्य पर खतरा
मृत पशुओं के पानी में पड़े रहने से आसपास दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।
 

