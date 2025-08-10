Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर किया लाठी-डंडों से हमला; वर्दी फाड़ी और मोबाइल व पर्स छीना, लात-घूसों से पीटा

ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर किया लाठी-डंडों से हमला; वर्दी फाड़ी और मोबाइल व पर्स छीना, लात-घूसों से पीटा

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Aug, 2025 10:20 AM

the police officer on duty was attacked with sticks

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बेखौफ दबंगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया...

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बेखौफ दबंगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने लात और घूसे मारकर जमकर पीटा, वर्दी फाड़ दी। इतना ही नहीं आरोपियों ने दरोगा का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वो किसी को मदद के लिए न बुला सके। 

दुकान के अंदर घुसकर पीटा 
जानकारी के मुताबिक, इटावा जिले के सहसों क्षेत्र के ग्राम सिंडौस निवासी राजवीर सिंह दादों में दारोगा पद पर तैनात हैं। वह शनिवार को रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत आलमपुर चौराहे पर शांति व्यवस्था को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे। बारिश हो रही थी, इसलिए दरोगा आलमपुर चौराहे पर कोठारी नाम की एक कपड़े की दुकान के अंदर बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि दोपहर अचानक सिहानी फरीदपुर के प्रधान देवेंद्र यादव अपने साथी अरविंद, शैलेश, संतोष के साथ आ गए। उनके पास लाठी-डंडे थे। उन्होंने लाठी-डंडों से दरोगा पर हमला कर दिया। 

जानिए वजह...
बताया जा रहा है कि दुकान में घुसते ही दरोगा के साथ गाली गलौच किया। वो धमकाने लगे और कहने लगे कि तू चैकिंग में चालान बहुत करता है। उसके बाद आरोपितों ने लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इससे पहले कि मैं थाने में किसी को इसकी जानकारी देता। आरोपितों ने जेब में रखा मोबाइल फोन छीन लिया। इसके साथ ही पर्स भी निकाल लिया। इसमें आधार, एटीएम व आइ कार्ड रखा हुआ था। 

छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज 
आरोपी दरोगा को पीट रहे थे, तभी वो मदद के लिए चिलाए और शोर सुनकर कुछ दूरी पर खड़े एसआई सचिन कुमार और अभिनव सिंह भी पहुंच गए। उन्होंने बामुश्किल उन्हें बचाया। प्रधान सहित आराेपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। इस दौरान दरोगा काफी घायल हो गए। उन्हें छर्रा सीएचसी मेें भर्ती कराया गया। यहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं, प्रधान समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!