राष्ट्रीय वैस्कुलर दिवस पर निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम

लखनऊ : राष्ट्रीय वैस्कुलर दिवस के अवसर पर समर्थ वैस्कुलर फाउंडेशन द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना, गैंग्रीन या अन्य वैस्कुलर रोगों के कारण अंग गंवा चुके लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. यशपाल सिंह (पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन) और डॉ. शुचि सिंह (एमडी रेडियोलॉजी) – समर्थ वैस्कुलर फाउंडेशन के संस्थापक एवं निदेशक – ने किया।
कार्यक्रम के दौरान डॉ. यशपाल सिंह ने कहा, “अधिकतर मामलों में यदि वैस्कुलर रोग की समय पर पहचान और उपचार हो जाए तो अंग बचाया जा सकता है।
पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन के रूप में हम खुले ऑपरेशन और एडवांस एंडोवैस्कुलर (मिनिमली इनवेसिव) दोनों प्रकार की सर्जरी में प्रशिक्षित हैं। इससे हम मरीज की स्थिति के अनुसार सर्वोत्तम और उपयुक्त उपचार दे सकते हैं, जिससे अंग बचने की संभावना अधिक होती है।
इस अवसर पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें डायबिटीज, सड़क दुर्घटनाओं और वैस्कुलर रोगों से होने वाले अंग हानि की रोकथाम और समय पर इलाज के महत्व पर चर्चा की गई। समर्थ वैस्कुलर फाउंडेशन वर्षों से गरीब और जरूरतमंद अंग-विहीन लोगों को सहारा देता आ रहा है, जिससे वे फिर से चल-फिर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।