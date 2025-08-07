Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ऐसे बच्चों को दी जाएगी शिक्षा? हाथ में किताब की जगह झाड़ू...स्कूल में शिक्षक नहीं, प्राथमिक स्कूलों का हाल बेहाल

ऐसे बच्चों को दी जाएगी शिक्षा? हाथ में किताब की जगह झाड़ू...स्कूल में शिक्षक नहीं, प्राथमिक स्कूलों का हाल बेहाल

Edited By Imran,Updated: 07 Aug, 2025 02:57 PM

children sweeping in farrukhabad primary school

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बच्चों को शिक्षा देने की वजाय उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राथमिक स्कूलों में किस प्रकार कि शिक्षा परोसी जा रही...

फर्रुखाबाद:  उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बच्चों को शिक्षा देने की वजाय उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राथमिक स्कूलों में किस प्रकार कि शिक्षा परोसी जा रही है।

यह मामला जिले के विकासखंड नवाबगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उमरैल ग्राम पंचायत पिलखना का है। यहां पर 8:30 का समय होने के बावजूद भी स्कूल में कोई शिक्षक नहीं पहुंचा था। न ही कोई सफाईकर्मी वहां पर आया था। बच्चे खुद ही स्कूल की सफाई कर रहे थे।

इस दृश्य को लगता है कि बच्चे एक दिन ही नहीं बल्कि उनसे रोज ही स्कूल की सफाई कराई जाती होगी। तभी छात्र स्कूल आते ही शिक्षक की अनुपस्थिति में भी किताब से पहले हाथों में झाड़ू उठा लेते हैं और सफाई करने में लग जाते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!