  Nikki Murder Case: सोशल मीडिया पर उठी न्याय की मांग, परिजन बोले- कातिलों को मिले फांसी

Nikki Murder Case: सोशल मीडिया पर उठी न्याय की मांग, परिजन बोले- कातिलों को मिले फांसी

26 Aug, 2025 05:39 AM

nikki murder case demand for justice raised on social media family said murde

ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतका के परिवार का कहना है कि निक्की को उसके पति विपिन भाटी और सास ने मिलकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों - पति, सास, ससुर और जेठ - को गिरफ्तार कर लिया...

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतका के परिवार का कहना है कि निक्की को उसके पति विपिन भाटी और सास ने मिलकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों - पति, सास, ससुर और जेठ - को गिरफ्तार कर लिया है। निक्की की मां का एक भावुक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कंचन को अब ससुराल न भेजने का निर्णय लिया है। उनका कहना है, “एक को भेजकर पछता रहे हैं, अब दूसरी को नहीं भेजेंगे।” निक्की की मां का दुख और आक्रोश अब खुले शब्दों में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे उनकी बेटी को जिंदा जलाया गया, वैसे ही दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए।

परिजनों की मांग: दोषियों को फांसी दो
निक्की के पिता ने बेटी की हत्या की साजिश की मास्टरमाइंड उसकी सास को बताया है। वहीं मां ने कहा, “विपिन और उसकी मां को भी आग लगा देनी चाहिए, जैसे उन्होंने मेरी बेटी को जलाया।” उन्होंने मांग की कि जेठ रोहित और ससुर को उम्रकैद की सजा दी जाए।

रील बनाना बना झगड़े का कारण
पुलिस जांच में सामने आया कि निक्की और कंचन मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थीं और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थीं। दोनों बहनें इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं, लेकिन निक्की के पति और ससुराल वालों को यह नापसंद था। हर बार जब वे रील बनाती थीं, झगड़े की नौबत आ जाती थी।

वायरल वीडियो से जुड़े सवाल
सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विपिन घर के बाहर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वही समय था जब निक्की कमरे के अंदर जल रही थी। हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत ने पुष्टि नहीं की है।

