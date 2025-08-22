Main Menu

जानिए क्यों अचानक बदल गया फोन का डिजाइन? जिसकी सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

22 Aug, 2025

यूपी डेस्क: गूगल ने अपने Phone ऐप में बड़ा बदलाव किया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। कंपनी ने इस ऐप में Material 3 Expressive रीडिजाइन लागू कर दिया है और यह अपडेट अब स्टेबल यूजर्स तक पहुंचना शुरू हो गया है।

क्या बदला Google Phone ऐप में?
अब ऐप में तीन टैब हैं। Favorites और Recents को मिलाकर नया Home टैब बनाया गया है। इसमें कॉल हिस्ट्री और ऊपर स्टार किए गए कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे। Keypad सेक्शन अब ऐप का दूसरा टैब बन गया है। इसमें गोल किनारों वाला नया डिज़ाइन है। Voicemail सेक्शन में लिस्ट स्टाइल को नया रूप दिया गया है। Contacts को अब नेविगेशन ड्रॉअर में शिफ्ट किया गया है, जिसे सर्च फील्ड से एक्सेस किया जा सकता है।

Incoming call स्क्रीन बदली 
अब कॉल रिसीव या रिजेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्वाइप और सिंगल टैप दोनों विकल्प मिलेंगे। यह फीचर एक्सीडेंटल कॉल रिसीव/ड्रॉप रोकने में मदद करेगा। In-call इंटरफेस भी नया है। कॉल के दौरान बटन पिल-शेप में दिखते हैं और “End Call” बटन पहले से बड़ा कर दिया गया है।

 कब मिलेगा अपडेट?
यह नया डिजाइन जून से टेस्टिंग फेज में था और अब Google Phone ऐप वर्जन 186 के साथ स्टेबल यूजर्स तक पहुंच गया है। गूगल के अन्य ऐप्स—Google Contacts और Google Messages  में भी जल्द यही डिज़ाइन देखने को मिलेगा।


 

