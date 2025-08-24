निक्की हत्या कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी सास को भी पुलिस ने दबोचा

ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मृतका की सास दया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने बताया कि इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आप को बता दें कि गौतमबुद्धनगर जिले में कथित तौर पर 36...

नोएडा: ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मृतका की सास दया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने बताया कि इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आप को बता दें कि गौतमबुद्धनगर जिले में कथित तौर पर 36 लाख रुपये के दहेज के लिए अपनी पत्नी को आग लगाने के आरोपी ने हिरासत से भागने की कोशिश की जिसके बाद रविवार को पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



पुलिस ने बताया कि इस बीच मृतका निक्की की सास को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले गौतमबुद्धनगर जिले के पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि विपिन भाटी को रविवार अपराह्न करीब 1.30 बजे नियमित चिकित्सा जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा, “उसका पीछा किया गया और पैर में गोली मारने के बाद उसे पकड़ लिया गया।” पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भाटी की मां दयावती (55) को कासना पुलिस टीम ने एक निजी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है।



कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव निवासी भाटी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें वह ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर में पत्नी निक्की के साथ कथित तौर पर मारपीट करते और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दिख रहा है। घटना से संबंधित बताए जा रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि बुरी तरह से जली हुई निक्की सीढ़ियों से नीचे आती है और गिर जाती है। उसकी बृहस्पतिवार रात अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने सिरसा गांव में हुई इस घटना का वीडियो बनाया और भाटी तथा उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज के लिए निक्की की हत्या का आरोप लगाया। कंचन की भी इसी परिवार में शादी हुई है।



कंचन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें कई दिन तक पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। वे 36 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। उन्होंने उसकी गर्दन और सिर पर वार किया, तेजाब फेंका और उसके बच्चे के सामने उसे आग लगा दी।'' पीड़िता की बहन ने बताया कि जब उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार ने शुक्रवार को बताया था कि पुलिस को फोर्टिस अस्पताल से सूचना मिली थी कि जलने की वजह से घायल एक महिला को भर्ती कराया गया है और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है।



उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस तुरंत सफदरजंग अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन टीम के अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई।'' कंचन ने बताया कि उनके ससुराल वाले चाहते थे कि उसकी बहन चली जाए ताकि विपिन की दूसरी शादी करा दी जाए। उन्होंने दावा किया, ‘‘उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। मैं पूरे दिन घायल और बेहोश रही।'' निक्की का उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। कंचन की शिकायत के आधार पर निक्की के पति भाटी और उसके परिवार के खिलाफ कासना थाने में मामला दर्ज किया गया है। निक्की की 2016 में विपिन से शादी हुई थी और उनका एक बेटा है।