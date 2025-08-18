यूपी में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मिलेगी और बेहतर सुविधाएं: सीएम योगी

Edited By Pooja Gill,Updated: 18 Aug, 2025 05:48 PM
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI), लखनऊ में एसबीआई फाउंडेशन आईसीयू परियोजना की शुरूआत की। यह परियोजना सलोनी हार्ट सेंटर में संचालित होगी, जो बच्चों में जन्मजात हृदय संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए समर्पित है। इस अवसर पर एसबीआई फाउंडेशन ने लगभग 10 करोड़ रूपये का सहयोग प्रदान किया। इस राशि से सेंटर को आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से लैस किया जाएगा।
'लंबे समय से महसूस की जा रही थी सुविधा की कमी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बच्चों में हृदय संबंधी रोगों के लिए उच्चस्तरीय उपचार सुविधा की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि डेढ़ वर्ष पूर्व शुरू किए गए इस सेंटर में अब तक 300 से अधिक बच्चों की हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है। हार्ट सेंटर का पहला चरण पूर्ण रूप से सक्रिय है जबकि दूसरे चरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने सलोनी हार्ट फाउंडेशन की संचालक दंपति मिली सेठ एवं हिमांशु सेठ के प्रयासों की सराहना की, साथ ही एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग की भी प्रशंसा की।
'बच्चों के हृदय रोगों के उपचार में भी ठोस प्रगति हो रही'
योगी ने कहा कि सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में नयी उम्मीद का संचार कर रहा है। यह पहल 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रत्यक्ष सुफल है और बच्चों के जीवन की रक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश ने पूर्व में इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और अब बच्चों के हृदय रोगों के उपचार में भी ठोस प्रगति हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एसबीआई फाउंडेशन का यह सहयोग सलोनी हार्ट सेंटर को और अधिक सुविधाओं से लैस करेगा तथा आने वाले समय में बच्चों के जीवन की रक्षा में मील का पत्थर साबित होगा।