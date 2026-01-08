यूपी में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार ट्रक ने टैम्पो को मारी जोरदार टक्कर, दो लोगों की मौत...6 घायल

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के शाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में काकड़ा गांव के निकट एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक टैम्पो को टक्कर मार दी...

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के शाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में काकड़ा गांव के निकट एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक टैम्पो को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई और तीन महिलाओं समेत छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना बुधवार रात को हुई जब ये लोग मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना कस्बे की ओर टैम्पो में लौट रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) गजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान गुलशन (40) और आशिफा (10) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

फरार चालक की तलाश जारी

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। हादसे का सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है।