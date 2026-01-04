हेडमास्टर ने मिड डे मील बनाने वाली महिला से की S/X की डिमांड, प्राइवेट पार्ट दिखाकर बोला- जो पति के साथ करती हो मेरे साथ..... VIDEO VIRAL

HeadVideo Viral : शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। स्कूल में मिड-डे मील बनाने वाली महिला ने हेडमास्टर पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि हेडमास्टर ने स्कूल परिसर में अशोभनीय हरकत करते हुए शारीरिक...

Headmaster Video Viral : शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। स्कूल में मिड-डे मील बनाने वाली महिला ने हेडमास्टर पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि हेडमास्टर ने स्कूल परिसर में अशोभनीय हरकत करते हुए शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है।



अन्य महिलाओं ने भी लगाए गंभीर आरोप

यह मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय का है। स्कूल में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली महिला सहायिका ने हेडमास्टर बीरबल यादव (48) पर अभद्र व्यवहार और अनैतिक मांग करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने स्कूल परिसर में आपत्तिजनक हरकत की और उस पर दबाव बनाया। वीडियो सामने आने के बाद गांव की अन्य महिलाओं ने भी हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता था और पत्नी बनाकर रखने जैसी आपत्तिजनक बातें कहता था।

आक्रोशित ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि हेडमास्टर अक्सर नशे की हालत में स्कूल आता था और बच्चों के साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं, वह बच्चों को धारदार हथियार से नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता था, जिससे स्कूल में भय का माहौल बना हुआ था और पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी।



आरोपी की सफाई

वहीं, आरोपी हेडमास्टर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उसने दावा किया है कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और उस समय वह किसी निजी कार्य में व्यस्त था।



जांच के आदेश

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।