रखवाले ही बन गए लुटेरे! PAC जवानों ने चांदी कारोबारी को लूटा, दिखाया वर्दी का रौब..... गांजा तस्कर बताकर किया कांड

मथुरा (मदन सारस्वत) : जिस खाकी वर्दी पर आप अपनी सुरक्षा का भरोसा रखते हैं, अगर वही खाकी आपकी जान की दुश्मन हो जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही एक मामला मथुरा से आया है। जहां छिंदवाड़ा से ट्रेन में बैठकर मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर आए हाथरस के चांदी व्यापारी से 2 पुलिसकर्मियों ने अपने अन्य गैंग के साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया।
तफ्सील से जानें पूरा घटनाक्रम
दरअसल, हाथरस के रहने वाले चांदी कारोबारी छिंदवाड़ा से ट्रेन में बैठकर आ रहे थे और मथुरा रेलवे स्टेशन पर धोली प्याऊ इलाके में उतरे। वहां से हाथरस जाने के लिए निकले। स्टेशन पर उतरते ही उनके साथ एक बलेनो गाड़ी में सवार तीन लोगों ने उनसे लूटपाट का प्रयास किया और कहा के तुम गांजे का काम करते हो। इस पर व्यापारी ने विरोध किया। इसी बीच वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य लोगों ने व्यापारी से बैग छीन लिया और बलेनो गाड़ी में फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि लूट करने वाले लोगों में पुलिस की वर्दी में भी बदमाश शामिल थे।
SSP ने तीन टीमें की गठित
व्यापारी से लूट की जानकारी मिलते ही मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा करने के लिए तीन टीमों का गठन किया। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी की और बोलेरो सवार बदमाशों को माल गोदाम रोड से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम रोहि, गोपाल और नरेंद्र बताया जो मथुरा और हाथरस के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि पकड़े गए तीनों लोगों में शामिल नरेंद्र पुलिस कर्मी है जो की पीएसी आगरा में तैनात है।
पीएसी में तैनात नरेंद्र के साथ एक अन्य पीएसी पुलिसकर्मी भी लूट की घटना में शामिल है। अब पुलिस फरार पुलिसकर्मी और उसके साथी की तलाश कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित और गोपाल पीड़ित व्यापारी के गांव से ही है। वो पहले से ही व्यापारी को जानते थे।
पुलिस ने बरामद किया ये सामान
पुलिस ने पकड़े गए बलेनो सवार तीनों बदमाशों के कब्जे से डकैती का सामान बरामद किया है, जिसमें 2 किलो 400 ग्राम चांदी साठ हजार नगद, दो तमंचा, दो कारतूस, एक काले रंग का बैग घटना में प्रयोग की गई बलेनो गाड़ी बरामद की है।