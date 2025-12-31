बैंक पहुंची बुजुर्ग महिला, बोली—1 करोड़ ट्रांसफर कर दो! मैनेजर को हुआ शक, जांच में खुला डिजिटल अरेस्ट का बड़ा जाल!

Prayagraj News: देशभर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ठग अक्सर बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल...

Prayagraj News: देशभर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ठग अक्सर बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए ठगने की कोशिश की। हालांकि, बैंक अधिकारियों की सतर्कता से महिला की जीवन भर की कमाई बच गई।

1.20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराने पहुंची थीं बैंक

सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे प्रयागराज की सिविल लाइन स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) शाखा में बुजुर्ग महिला चंचल श्रीवास्तव पहुंचीं। उन्होंने बैंक स्टाफ से कहा कि उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपये किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कराने हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर फ्रंट ऑफिस कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत शाखा के चीफ मैनेजर विपिन कुमार को सूचना दी।

संदिग्ध खाते की जांच में खुला राज

चीफ मैनेजर ने महिला से बातचीत की और ट्रांसफर किए जाने वाले खाते की जांच कराई। जांच में सामने आया कि जिस खाते में पैसे भेजे जाने थे, वह कोटक महिंद्रा बैंक का करंट अकाउंट था, जो हाल ही में अक्टूबर महीने में झारखंड के रांची में खोला गया था। यह जानकारी मिलने पर शक और गहरा गया।

साइबर क्राइम पुलिस की भी ली गई मदद

बैंक प्रबंधन ने तुरंत साइबर क्राइम थाना पुलिस को सूचना दी। महिला को बैंक अधिकारियों और पुलिस ने देर शाम तक बातचीत में उलझाए रखा, ताकि कोई जल्दबाजी में ट्रांजैक्शन न हो सके। इसी दौरान बैंक मैनेजर ने महिला के विदेश में रह रहे बेटे से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी।

एफडी टूटी, लेकिन पैसा नहीं गया ठगों के पास

हालांकि महिला की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) तोड़ दी गई थी, लेकिन बैंक अधिकारियों ने एक भी रुपया साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर नहीं होने दिया। इस तरह महिला की करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपये की जमा पूंजी सुरक्षित बच गई।

इनकम टैक्स का डर दिखाकर किया गया डिजिटल अरेस्ट

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला पेशे से सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। आशंका है कि साइबर ठगों ने उन्हें इनकम टैक्स कार्रवाई का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया था और दबाव बनाकर पैसे ट्रांसफर कराने की कोशिश की। हालांकि महिला ने अभी इस बारे में कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है।

बैंक कर्मियों की तारीफ

पीएनबी के जोनल महाप्रबंधक दीपक सिंह ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि RBI और PNB की गाइडलाइंस के अनुसार बड़ी रकम के लेनदेन पर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होती है। इन्हीं नियमों का पालन करने से महिला साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच गई।

सतर्कता ही बचाव

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है। बैंक कर्मियों की सूझबूझ से इस बार एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी भर की कमाई सुरक्षित रह सकी।